一早就到球場準備的羽球男雙組合王齊麟／李洋，表定上午11點20分（台北時間，以下同）開打的賽事，因為前面幾場的賽事完成時間較多而延誤，直到下午1點20分左右才開打，雖然在決勝局化解5個賽末點，最終仍以16比21、21比16、25比27不敵印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），吞下小組賽首敗。

王齊麟／李洋將今年初泰國3連戰連拿3座冠軍，對於首度參加奧運增添信心，儘管小組賽分組抽籤結果對首相對較硬，兩人仍決定不要在意對手是誰，好好專注打做好該做的事。

首局「麟洋配」率先讓出，但次局狀況回穩，成功扳平戰局，決勝局雖握有領先但印度組合一碌緊咬，並在後段反超，率先取得19比20的「聽牌」優勢，不過王齊麟／李洋展現韌性，化解5個賽末點，但兩人也沒把握25比24的機會，最終讓對手連拿3分逆轉，苦戰69分鐘落敗。

賽後李洋表示，第一場比賽，大家都在適應，這個組合也沒打過，後面兩局內容比較好一點，可惜關鍵分執行不到位，這小組不好打，剩下的比

今天中華隊羽球項目有三組人馬出賽，稍早戴資穎21比7、21比13直落二勝出，晚間「羽球王子」王子維也會出賽，男單一哥周天成則預計明天（25日）上午9點出賽。