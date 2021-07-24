中廣董事長趙少康今天表示，台灣先前採購505萬劑莫德納疫苗僅115萬劑到貨，加上美國贈送的250萬劑，共365萬劑，其中20萬劑給醫護、孕婦、機組員注射第2劑外，其餘345萬劑應作為注射第1劑使用，政府先不要說新購3600萬劑，而是要盡快把半年前就買的345萬劑催進來台灣，讓民眾能施打到第2劑。

趙少康指出，政府和莫德納藥廠先後宣布將賣給台灣3600萬劑新冠疫苗，其中，明年到貨2000萬劑、後年1500萬劑，還有100萬劑今年第四季會到。

他說，台灣半年前就向莫德納訂了505萬劑，到目前進來了115萬劑，還有390萬劑沒到貨，加上美國送的250萬劑，台灣共有365萬劑莫德納疫苗，除了20萬劑給醫護、孕婦、機組員注射第二劑以外，其餘345萬劑應該都是做為注射第一劑之用。

趙少康表示，也就是說，最晚10周內、10月10日前，台灣還需要345萬劑莫德納給345萬打了第一劑莫德納的人打第二劑，但是345萬劑在哪裡？

他不解地問，奇怪的是，蔡英文才訂了100萬劑莫德納，就可以告訴我們這100萬劑第四季會到，那早就訂好的505萬劑莫德納中，還沒到的390萬劑為什麼不能在第四季之前到台灣？

他強調，讓第一劑打了莫德納的345萬人有第二劑莫德納可打是蔡政府的責任，先不要說新買的3600萬劑，趕快把半年前就買的345萬劑催進來台灣，才是蔡英文立刻要做的急事，否則一切都是空談。