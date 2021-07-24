托嬰中心及居家保母收托開放指引。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，衛福部完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」及「居家式托育服務（保母）因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，各縣市政府於符合相關防疫管理指引下，可開放托嬰中心（含托育家園）及居家保母收托，。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟指出，托嬰中心工作人員完成疫苗第一劑接種要達80％以上，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR檢驗陰性證明，並配合於疫情警戒第2級（含）以上期間，每周進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。

托嬰中心恢復收托後，應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制。送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，訪客或家長接送都要進行實聯制造冊。

托嬰中心應建立分艙分流照顧機制，建議服務降載，並採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃。

孩子餐食要以套餐或分菜才能提供，餐具、水瓶藥用個人專屬，不可混用，用餐前後環境都要清潔消毒。另托嬰中心員工也會用餐，需在通風處飲食，坐下要有梅花座或使用隔板。

托嬰中心也要建立應變機制，發生疑似病例要在24小時內通報，疑似病例先安置在隔離空間，送醫後要進行清消，若發現是確診，要通知社會局、衛生局或1922進行疫調，並停托3天進行清消。

保母方面，簡慧娟表示，畢竟是居家收托，人數較少，保母家的同住成員要配合每日量體溫，嬰兒也要量體溫並進行健康監測，若有居隔、自主健康管理等狀況，保母不得服務或收托。

保母收托還境每日要清潔消毒、保持環境通風，餐具同樣是個人專屬，避免共食。若有疑似病例，一樣要在24小時通報社會局或衛生局、1922等，有確診就得暫時停托。