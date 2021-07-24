全台將在7月27日至8月9日間調降疫情警戒標準至第2級，同時開放餐飲內用。食藥署今公布日前訂定的「餐飲業防疫管理措施」，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，桌子和桌子之間1.5公尺間距，使用隔板或屏風，同桌者需要梅花座。

羅一鈞表示，婚宴來說，需要遵守隔間至多50人，配合梅花座等方式，因此桌數就不同於以往那麼多。此外，婚宴不得逐桌敬酒，希望大家如果真的要敬酒，在台上敬酒就可以。

「餐飲業防疫管理措施」指引如下：

一、餐飲從業人員健康管理：

餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況，當出現發燒或其他疑似新冠肺炎症狀，應儘速就醫接受評估及處置。

二、餐飲從業人員衛生行為：

餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為；且人員用餐環境須維持良好通風，不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

三、餐飲場所環境清潔消毒：

定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。

四、顧客用餐管理：

實施顧客實聯制；發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭顧客之飛沫污染。

五、餐飲場所出現確診者應變措施：

餐飲業者平時應加強日常管理，經衛生主管機關通知，有新冠肺炎確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。

另外，業者亦可參考「餐飲業防疫指引」，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場所之所需管理，以強化防疫管理措施。

對於有專家提出因新冠肺炎會透過氣溶膠傳播，隔板可能無效，對此指揮官陳時中說，專家的想法我們會尊重，整體防疫的基本精神還是以飛沫傳染作為最主要的原則，但是要讓通風更好也是非常好的建議。