疫情期間失業缺錢 8民眾出賣人頭帳戶3萬元遭警送辦。

疫情期間失業缺錢 8民眾出賣人頭帳戶3萬元遭警送辦。

北市刑大24日偵破蔡姓男子為首的詐騙集團，該集團以「網路賭場破解」為由，吸引民眾投資，但匯入的錢有去無回，警方另查出有8位民眾，疫情期間因為失業、缺錢，在蔡嫌利誘下，以每本3至5萬元，出賣自己的銀行帳戶，一併被依詐欺罪送辦。

北市刑大偵四隊指出，30歲蔡姓、33歲黃姓等7人籌組詐騙集團，以「破解網路賭博程式」為由，吸引民眾匯錢投資，從中詐取財物，自2020年3月起有20餘人被騙，金額高達3000餘萬元。

蔡嫌等人為躲避警方查緝，另透過網路、手機群組，誆稱要「租用帳戶處理博弈金流」、「投資虛擬通貨」以每本3萬至5萬元，向民眾收購銀行帳戶，疫情期間不少人失業缺錢，8位民眾明知可疑，最後還是為錢出賣戶頭。

這些賣帳戶的民眾，還需提供本人近照、身分證影本，並綁定1組網路銀行帳號，蔡嫌取得後，將騙來的錢先存進人頭帳戶，再轉到他們開設的網路銀行中，然後再各別轉到其他網銀戶頭，最後匯到國外，藉此來規避警方追查。

警方經連月追查，日前前往台中逮捕蔡在內的7嫌，查扣帳冊、電腦等證物，另循線傳喚8位民眾到案，眾人警訊時，有人坦承「大概知道他們要幹嘛」，但「真的缺錢也只好賣了」，有的民眾則是辯稱「我以為是網路賭博要用，不知是詐騙」，警訊後各被依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪送辦。