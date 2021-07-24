蔡明仁下個月將推出同名創作專輯。（一切好音樂工作室提供）

大馬新人蔡明仁來台Long Stay五年，終於將在下月推出首張專輯，無奈宣傳期強碰疫情警戒，他決定化被動為主動，背起快遞箱、騎上摩托車兼差「快遞員」，防疫期間親自為粉絲送專輯。首次兼差快遞工作的蔡明仁，特別花兩個禮拜調查快遞外送的工作方式及狀態，更親自騎著摩托車繞大台北一圈，體驗烈陽下送貨的辛苦，本以為對台北市路況算熟的他，沒想到實際騎一輪下來發現對很多道路感到陌生，「出了台北市我就整個變路痴，差點騎到高速公路上」。

個性獨立、靠自己打工賺零用錢的蔡明仁，學生時期就是「打工達人」，12歲就開始在麵攤打工端餐點，不僅當過餐飲服務生，連百貨商場銷售員、辦公室內勤業務，蛋糕烘培助理，餐廳駐唱都做過；其中最讓蔡明仁印象深刻的打工經驗，是曾在一家人氣火鍋店打工時，2個月爆瘦10公斤，他表示：「因為火鍋店工作節奏很快，送火鍋跟餐點都是用跑的，曾經因為跑太快為了閃客人撞到牆而把鍋子跟配菜撞飛，差點把食物扔到客人的頭上，當下全場的人都看著我，當下真的超級糗。」

他新專輯定位及包裝以「植物系男子」概念設計，無論封面亦或內頁照片充滿「綠色」風格色調，戀愛觀與「植物」性質十分相近的蔡明仁表示：「我談戀愛時的確會蠻像植物一樣有點呆呆不夠主動甚至是遲鈍，但『守護』這件事對我來說是自己談戀愛的最高準則。」自嘲在戀愛中是百分百「植物人」，蔡明仁說：「前女友常笑說我是『植物人』，因為無論她怎麼對我鬧脾氣的時候我都是無動於衷，也不知該怎麼反應，像棵呆滯樹。」