日本放送協會（NHK）今天報導，荷蘭划船選手成首名在東京奧運賽事出賽後確診染疫的運動員，東奧暨帕運組織委員會等正盡速確認是否傳染給其他代表團或選手。

荷蘭皇家划船協會昨天在推特（Twitter）發文表示，荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）在日本接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100724