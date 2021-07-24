東奧首例出賽選手染疫 組委會確認是否傳染他人 15:152021/07/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧划船比賽之後被發現有選手染疫。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）今天報導，荷蘭划船選手成首名在東京奧運賽事出賽後確診染疫的運動員，東奧暨帕運組織委員會等正盡速確認是否傳染給其他代表團或選手。 荷蘭皇家划船協會昨天在推特（Twitter）發文表示，荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）在日本接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100724 #東奧 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 東奧》台灣選手奧運奪金重賞2000萬 獎金高居全球第3 - 體育 東奧》「ROC」被誤植中華隊會旗 英媒鬧笑話渾然不覺 - 體育 東奧》花不到半小時 戴資穎小組賽首戰直落二勝出 - 體育 東奧》不受又被查腰帶影響 方莞靈奧運初登場奪第4 - 體育 東奧》大陸178cm超正水球女隊長辣照瘋傳 東奧吸晴網驚呆 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。