莊凱勛劇中與張榕容的感情發展令觀眾矚目。（CATCHPLAY提供）

三人將參與直播。（CATCHPLAY提供）

懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》將於8月1日播出震撼大結局，劇情高潮迭起又燒腦，佈下層層陷阱的大魔王呼之欲出。

飾演議員的金鐘視帝莊凱勛曝私下也愛看同類型的推理懸疑影視作品，「我很愛看這種燒腦劇，猜到走向會很有成就感，沒猜到就很氣自己為什麼沒猜到誰是大魔王；常常走火入魔地追劇，也會很期待有爆點轉折跟驚喜，就跟觀眾現在在追《第三佈局 塵沙惑》的心情一樣啦」。

莊凱勛形容：「胡大東對啟逍來說就是一個像瘋子一樣的未爆彈，總纏著自己，但又覺得似乎有很多的秘密，與想說的沒有當面說清楚，所以對胡大東是又氣又好奇！」

他劇中與張榕容的戀情有大進展，莊凱勛也透露：「啟逍對梓薇是由工作上的合作到逐漸熟悉，然後慢慢發現這個女生柔軟勇敢跟堅持的一面，還說不上有太多的感情投射，只能說是在彼此面前更能放鬆做自己，也許漸漸發現自己在對方面前的改變吧。」

莊凱勛劇中飾演喊著「啟動未來逍勇善戰 」響亮口號的議員楊啟逍，面對心愛的小隊長徐梓薇與過去複雜的愛恨情仇，是能否拋下一切執念，帶領她離開這場塵沙惑風暴，播出至目前為止，每週日準時與觀眾一起守在家中追劇的莊凱勛也苦笑說：「最大的挑戰就是想說的不能說，我真的快忍不住了！」