河南省新鄉市防汛抗旱指揮部表示，從7月17日8時到23日7時，新鄉市平均降雨量830毫米，最大降雨量965.5毫米。截至23日15時，受災人口128.8萬餘人。

綜合陸媒報導，23日下午，新鄉市牧野大橋及新鄉市鳳泉區利用航拍看到，衛河兩岸大面積村莊、社區、農田、道路被洪水淹沒，水深處達2公尺以上。記者乘坐民間救援組織的充氣艇進入鳳泉區下轄村莊看到，大量房屋被洪水淹沒，水深處一層建築幾乎沒頂。記者所到村莊的村民大部分已疏散轉移至附近救助點。

記者在新鄉市區與衛輝市交界的唐莊鎮山彪村瞭解到，該村經歷21日、22日兩次過水，災情較為嚴重。幾戶村民家中的糧食、衣物、傢具、電器等物品被水浸泡，室內淤泥堆積，損失嚴重，牆上殘留的痕跡顯示室內水位曾達胸口位置。一些地勢較低的平房曾被淹沒。

據悉，截至23日16時，新鄉市境內共產主義渠合河站水位76.04米，水勢平，超保證水位0.94米；共產主義渠黃土崗站水位71.46米，水勢漲，超保證水位2.11米；衛河汲縣站水位70.53米，水勢落，超保證水位1.48米。

據不完全統計，新鄉市輝縣市、衛輝市、長垣市、獲嘉縣、原陽縣、封丘縣、延津縣、新鄉縣、衛濱區、紅旗區107個鄉鎮受災，截至23日15時，受災人口1288075人，其中緊急避險人口26105人，緊急轉移安置人口114011人。農作物受災面積121657.98公頃，其中，成災面積37803.73公頃。