受疫情影響，原訂7月初舉辦的台東熱氣球嘉年華會活動延期，隨著警戒降2級，外界不斷關注是否會舉行，台東縣府24日表示正在研議，但是月底仍會先辦「Fly for Taiwan」為台灣祈福祝禱活動，由今年首度亮相的HELLO KITTY球首航熱場採線上直播，但是若疫情升溫或地方反彈，不排除取消活動。

台東熱氣球活動邁入第11年，成為台東最吸睛活動，創下百萬人次到訪，今隨疫情降級可望舉辦，然而卻遭到主辦場地鹿野鄉民及鄉長反對聲浪，擔憂大批遊客恐成為防疫破口。

縣府交通及觀光旅遊處表示，活動是否開幕、時間和地點都還在評估中，但是7月底會以今年特別重金打造的HELLO KITTY熱氣球進行首航祈福活動，同樣時間和地點都會再另外公布，確定的是現場不會有遊客，採取線上直播方式辦理。另外，光雕活動暫定2場，而且不會跨鄉鎮舉辦。

縣府交通及觀光旅遊處表示，開幕延期是主要選項之一，但是如果疫情有變化，取消也不是不可能。