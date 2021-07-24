莫德納疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

行政院宣布加購3600萬劑莫德納疫苗，衛福部長陳時中說，其中100萬劑將在今年第四季供貨，其餘3500萬劑的次世代疫苗則分別在明、後年陸續供應。對此，國民黨立委李德維質疑，增購疫苗是好事，但今年二月，民進黨政府宣佈「採購」了505萬劑莫德納疫苗，結果半年過去了，只到貨115萬劑，甚至還不到美國「捐贈」給台灣250萬劑的一半，我們的錢到底花到那兒去了？

李德維指出，行政院不向國會交代，也不對民眾交代，前帳未清，現在又說買了多少多少，何時到貨？是不是一樣都在未定之天？「這是個最基本的負責態度，政府應該揭露足夠的資訊讓民眾能夠判斷，如今攤在眼前的事實是，莫德納與BNT最受歡迎，『打』氣最旺，AZ是次佳的選擇」。

李德維認為，政府應該明白告知民眾，各種疫苗到底何時會到貨？或者乾脆坦承供貨時間不定，到貨量不穩，但大家什麼都不知道，民眾如果獨沽一「苗」，怕是要等到天荒地老，「什麼都不講，什麼都是機密，永遠報喜不報憂，只想百姓念著你們的好，其實是讓全國都陷入高度不確定的疑懼，與風險之中。」

另外，國民黨主席江啟臣也提醒，指揮中心過去不斷對外宣稱買到很多國際疫苗，但遲未到貨或延遲到貨，甚至造成別人捐贈比我們採購的多，實際上，提高到貨率才有辦法催出施打率，因此，能否即時到貨才是重點。