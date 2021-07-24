高雄張姓男子為了給高姓友人一個難忘的生日回憶，因此突發奇想，將自己裝扮成歹徒，戴口罩持催淚鎮暴槍衝入友人的租車行，喝令高男和員工「店關起來」，員工嚇得奪門而出並報警，警方到場時，卻看到一群人正在慶生吃蛋糕，大家向警方解釋來龍去脈後，張男仍被依違法社維法送辦，高雄簡易庭法官判罰5000元。

判決指出，今年5月21日晚間7時許，張男戴著口罩持防身催淚鎮暴槍衝入高雄前鎮區某租車行內，並大聲喝令「店關起來」，店內員工嚇得四處逃竄、奪門而出，而店長高男則是奮勇與裝扮成歹徒的張男貼身搏鬥，並搶走張男手上的鎮暴槍，隨後跑到店外躲藏。

張男尾隨高男到車行外，拉下口罩從他的座車拿出慶生蛋糕，並向高男表示剛才都是開玩笑的，只是想幫他慶生而以，此時，高男才恍然大悟，發現自己被整了，隨後雙方便回到店內開心慶祝生日。

由於租車行員工見到歹徒持槍衝進車行時，第一時間已經向警方報案，但警方火速趕到現場時，眼前卻是一片祥和的慶生畫面，大家吃著蛋糕開心聊天，根本沒有歹徒持槍劫車行的案件，經警方了解事情的原委後，依違反社維法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」將張男送辦。

高雄簡易庭審理時，張男雖然辯稱只是開玩笑替友人慶生，但法官認為，要慶祝生日有許多方式，非一定要以蒙面、攜帶具有殺傷力的器械造成他人驚恐的方式表達，且根據警方的鑑定報告，發現該鎮暴槍裝有刺激性物質的辣椒水，對他人噴撒可造成發麻、灼燒痛感、紅斑等不適反應，客觀上可認定具有危害他人身體之虞，因此判罰5000元，可上訴。