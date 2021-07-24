東京奧運網球項目24日展開首輪賽事，位列大會第5種子「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴，首輪拚戰近2小時後，以5比7、6比1、6比10不敵羅馬尼亞組合妮可列絲庫（Monica Niculescu）／歐拉露（Raluca Olaru），止步32強。

詹詠然／詹皓晴一起奪下2018年雅加達亞運女雙銀牌，雙姝繼上屆里約奧運後，本屆再獲女雙資格，姐妹兩人第2度攜手前進五環殿堂。

首輪碰上羅馬尼亞組合，「詹家姊妹」在第4局率先破發，連破帶保取得4比1的領先優勢，雖然第7局發球局遭對手突破，但雙姝立刻回破，取得5比3的領先優勢，盤末2個發球局都慘遭破發，以5比7讓出。

次盤「詹家姊妹」重整旗鼓，在1比1後連續破了對手2個發球局，連下5局成功扳平盤數。決勝盤「超級搶十」，對手一下場就連拿2分，「詹家姊妹」一路苦追，雖然一度追到5比5，最終仍在6比7後氣力放盡，讓對手連拿4分，無緣晉級。