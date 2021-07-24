日本桌球天后福原愛與江宏傑5年婚姻告終後，曾有名嘴表示看在福原愛的實力，再加上她已經處裡完家務事，有電視台打算今年東奧繼續邀請福原愛擔任球評，但不透露電視台名稱。今(24日)日媒報導福原愛復出工作內容終於出爐，將於26日現身富士電視台，替奧運桌球項目擔任球評。

福原愛今年初因奧運工作回到日本，但後來傳出婚變、約會高帥男等傳聞，讓江宏傑心死提出離婚，兩人日前聯合證實已結束5年婚姻。而福原愛陷入婚變風暴後，外界便相當關注她是否還能繼續擔任球評工作，日本名嘴資深娛樂記者井上公造則透露，福原愛因表現好受到肯定，電視台看在她的實力和貢獻，有望給她機會繼續擔任相關工作，但未挑明是哪家電視台。

福原愛與江宏傑5年婚姻近日畫上句點。（圖／達志影像）

對此，《Daily新潮》指出，有電視台不具名員工認為，因福原愛目前給人印象不佳，而東奧屬於商業性質轉播，免不了需要贊助商的支持，會不會真的邀福原愛加入還是未知數。對此，日本網友也唱衰：「想好好看比賽，不是過去選手的八卦」、「就算她是金牌得主、世界第一，但不想看到外遇的女人」。

今據《體育日本》報導，福原愛復出首份工作內容出爐，將擔任26日富士電視台轉播的球賽講評，項目為桌球男女單打、桌球混雙決賽，電視台表示：「福原愛在選手時期留下很好成績，在奧運等級的國際大賽參賽經驗也很豐富，期待觀眾能透過福原愛的講解更理解比賽的情況」，不懼風波，力挺福原愛。

而昨晚東京奧運開幕，福原愛也在離婚後難得發文分享生活，直說正在看開幕典禮，最期待日本與大陸隊出場，還連拍多張照片，想找尋好友劉詩雯的蹤影，但最後沒找到，自嘲：「估計要集中比賽吧，找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了」。對此，日本雅虎新聞的網友回應：「我覺得妳的孩子們應該比奧運更需要擔心」、「要好好工作賺孩子的養育費啊！也是有這樣的生活方式，加油愛醬」。