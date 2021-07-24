位於新北板橋的張博揚小兒科診所，日前因掛號、行政費問題發表逆時中言論，指衛福部長陳時中「想賴帳」，隨後便遭網友攻擊。近日有網友洗版，甚至留下「等著被燒成焦屍，一路好走」、「停業別開了吧」等言論。陳時中對此呼籲網友，洗醫療人員版大可不必，呼籲大家冷靜。

陳時中表示，感謝醫護人員配合，為了全民防疫共同努力。政府在支付費用上有財務限制，我們也盡量做到衡平。對於網友對張博揚的攻擊，他表示，「洗醫療人員版也大可不必」，呼籲網友要理智，重點還是要打疫苗，謝謝大家的配合。