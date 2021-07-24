東京奧運舉重項目24日登場，台灣由女子49公斤級女將方莞靈打頭陣，最終繳出抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤，首度踏上五環賽場就拿下第4名。

來自阿里山鄒族21歲的方莞靈是台灣舉重未來之星，這次首度登上奧運賽場，抓舉開把設定75公斤，接下來是舉78和80公斤也都成功。

來到挺舉部分，方莞靈第1次試舉98公斤成功，接下來挑戰101公斤也順利舉起，最後一把挑戰103公斤雖然失敗，但仍以抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤完賽。

不過今天比賽方莞靈又出現被查腰帶的情況，她在今年4月於烏茲別克塔什干舉行的亞錦賽女子49公斤級賽事，被裁判委員質疑她腰帶過大違規遭檢查，受到影響僅獲得第6名，好在她此次有備而來，心情未受到影響，初次登上奧運舞台就繳出第4名的成績。

依國光獎章獎勵辦法，本屆奧運金牌選手獎金2000萬（田徑、游泳、體操增加1000萬)、銀牌700萬，銅牌500萬，第4名300萬，第5第6名150萬，第7第8名90萬元，是全世界給獎金最多的代表隊。