下周即將降級，文化部昨宣布「室外展演最多250人」，似乎和疫情指揮中心提出的「室內50人、室外100人」規範有所牴觸。對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心做的是原則性規範，並表示文化部的250人方案已經通過了。

文化部表示，室外展演最多放寬至250人、超過人數須提出核准。陳時中表示，指揮中心主要是做原則性規定，文化部提出的方案是採用間隔座、250人，已經通過了。

陳時中坦言，不管在解封或加嚴的規定，都容易掛一漏萬，所以我們才有這個原則性的規定，如果沒有規定到的，我們就遵守原則規範。

他也提到，如果不敷使用或需要有特別規範，那就由主管單位和從業人員大家思考怎麼樣是適合的，訂出一個合理有效又符合防疫原則的方式；有時候你要訂新的，可能是地方政府或主管單位，因應情況若需要來訂定，那也可以。

「最後一種是自主性的。」陳時中強調，大家都知道相關的原則，大家自主性的配合，大家都做好，當然防疫就會比較成功。