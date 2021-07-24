根據今日網路媒體公佈的民調指出，有高達88.6%的高雄市民對於高雄市長陳其邁及市府團隊的防疫工作感到滿意；其中更有39歲以下的年輕族群，以及60歲至69歲的長者，滿意度皆逾9成；特別的是，在國民黨支持者中，也有65%肯定高市府的防疫表現。

陳其邁市長勤走接種站，直接了解第一線疫苗接種狀況，也和市民及醫護人員互動，表達關心與感謝。（圖：取自高雄市政府臉書）

其中疫苗施打部分，中壯年的市民對市府在施打疫苗服務的滿意度，高達89%至91%，肯定市府照顧長輩的表現。推動宇美町式接種法，並在接種站提供藝術表演，如音樂演奏和歌仔戲，也獲得70歲以上銀髮長輩支持，滿意度高達92.7%。

高雄市政府在防疫期間推出「高雄好家載」，強調三方互助，達成市民、業者與計程車三贏局面。（圖：取自高雄市政府臉書）

在市場與夜市管理的防疫上，推出入口管制、實聯制以及稽查，有88.6%的民眾對於市場防疫管理感到滿意。

高雄市政府規劃在接種站內進行藝文表演，現場悠揚音樂，緩和民眾施打疫苗的緊張情緒。（圖：取自高雄市政府臉書）

最受到30到59歲族群滿意的，則是高雄市政府推出的「高雄好家載」防疫互助經濟平台，民眾透過LINE熱點，即可訂購店家、市場、夜市的餐飲，或是量販賣場、超市的商品，以及農漁產品等等，由市府補貼車資以計程車載送物品，讓市民、餐飲業者與計程車三方互助且受益，獲得89.2%的滿意度。

該媒體民調為委託山水民意研究公司，以高雄市18歲以上民眾為對象進行調查，抽樣方法以家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。訪問日期為2021年07月19日至07月20日，調查天數共計2日。

有效樣本為1000人，抽樣誤差為在95％的信心水準下抽樣誤差為±3.10個百分點。加權方式依內政部人口資料進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。