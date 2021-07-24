千葉火鍋彰化店營業至7／31，轉型作為千葉火鍋小超市。（千葉火鍋提供／吳敏菁彰化傳真）

千葉火鍋彰化店營業至7／31，轉型作為千葉火鍋小超市。（千葉火鍋提供／吳敏菁彰化傳真）

「就要解封，卻吃不到了！」受到疫情衝擊，又一家彰化名餐廳吹起熄燈號，連鎖火鍋彰化店今天公布營業到7月31日止，掀起喜愛者一片哀嚎，還想去大吃特吃耶，怎麼會這樣？難過疫情害人不淺，真沒想到就要迎接開放內用的當頭，敲下一記讓人震驚的棒喝。連鎖火鍋業者表示，彰化店轉型作為連鎖火鍋小超市。

連鎖鍋從今年5月疫情爆發以來，餐廳就暫停內用，空間轉型作為連鎖火鍋超市營業中，不少愛用鍋物的朋友，都相約疫情散退之後，再來吃火鍋。

隨著疫情趨緩，中央將三級警戒調降為二級，彰化縣政府23日也配合中央政策，公布餐廳可以開放內用，但要加裝隔板、採梅花座等，未來解封已經露出曙光了，24日連鎖火鍋彰化尊爵館臉書就公告「營業至7月31日」讓不少人扼腕。

連鎖火鍋吸引家庭、好友、同事聚餐，尤其受到學生們喜愛，不少班級畢業餐會就是安排到連鎖火鍋大啖一頓，有火鍋、有各式各樣的甜品，盡情吃到飽，但熱絡群聚在疫情衝擊下，變成了不可能的事情，也讓連鎖火鍋，不得不謀求轉型。

今天連鎖火鍋公告：「謝謝大家這段時間的支持，我們都很難過，但還是要跟大家宣佈一項消息，連鎖火鍋彰化店即將於7／31，謝謝大家這幾年的支持及鼓勵，我們真的不捨要離開彰化這個好地方，但是我們都盡最大的努力了！支持我們的朋友們，7／31前可以來看看我們，連鎖超市持續營業中（蛋糕、肉品、海鮮、小菜、乾貨等）、器具、大型設備若有喜歡也可私訊小編呦」。

不少網友可惜之餘，店家，不考慮再撐一下嗎？也有認為在當前的氛圍下，轉型或許是不錯的選擇。