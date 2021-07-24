中央流行疫情指揮中心日前宣布7月27日到8月9日調降疫情警戒標準至第二級，市場取消身分證分流，攤商仍維持雙罩一套，民眾24日在濱江市場冒雨購買蔬果。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲。（北市府提供）

台北市防疫記者會

北市新指引。

指揮中心今(24日)表示，今日新增24例本土病例，個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，台中市、苗栗縣及基隆市各1例。台北市長柯文哲今在防疫記者會中說，七名確診者分散在五行政區，雖以居住地劃分，但查起來這七個確診，有四個在防疫期間透過網路平台等開聚會，不管是在汽車旅館、租套房，或是民宅裡面，對整個疫情造成困擾。

柯文哲說，廣義家戶感染，佔確診者相當大比例，防疫成功不完全靠政府，不太可能使用強硬手法禁止大家聚會，但大家都不合作，的確會讓病毒繼續傳染。

降級新指引，柯文哲說，7/27起批發市場、傳統市場、夜市、百貨、賣場跟超市僅維持外帶、不能內用、禁止試吃，取消身分證分流管制，至於釣蝦魚場、北投溫泉泡腳池仍維持關閉，要鼓勵大家在後疫情時代改變生活習慣，也許要跟美國人一樣，1周去超市採購一次，一次買多一點放在冰箱慢慢吃，減少逛市場次數。

他指出，目前釣魚蝦場和北投溫泉泡腳池維持關閉，有人會講說戴口罩釣蝦不行嗎，但很多人釣完會燒烤，也不是不可以，但就先觀察1周再逐步放寬，這周以安全的、民生需要的先放寬，休閒娛樂就看著辦。

柯文哲還提到，里辦公室、NGO會館、孔廟、林安泰古厝降載開放，雖然中央指引是室內50人、室外100人，但孔廟室內上限就是45人，每個場域還是要按空間大小來規範，反正就是人不要多，授權每個單位主管設定人流上限。其他關渡自然公園、休閒農場都開放進場，但仍禁止飲食，內用不行，試吃也不要。

關於之前柯文哲曾提到本周就知道防疫戰爭勝敗，他今天說 若疫苗覆蓋率高，我們就可以拿下口罩，反正就零星個案感染，像是接近美國或以色列的狀況，有確診但死亡人數沒上升，以現有科技，打疫苗還是終極處理方式，我的戰略就是把疫情壓低，最低行政成本稱道疫苗可以打，目前北市疫苗打到38%。他提到，結論是，目前雙北地區大家都很努力，降到平均每天10例以下，因為疫苗還看不到，我也反對一下子放開，所以很穩健撐住，對民生造成最小干擾，戰略沒變。

柯文哲說，萬華這次疫情受傷慘重，5月15日起配合北市強制停市，針對9個公有市場、攤販集中場、地下街攤販等，這些都有造冊，原則上每攤核發紓困金2萬元，給萬華的特別補償。

對於部分縣市可以內用，但雙北不開放內用，柯文哲說，現階段也有治標方法，會補貼餐廳、夜市跟物流合作，當然知道杯水車薪，可是我認為疫情就算結束，世界還是不一樣，不如乾脆做產業轉型，電商加物流會取代市場，至於其他縣市開放內用，也不是不可以，雖雙北不開放內用，但要求高雄屏東也不內用也不合理，每個生物都會找到出路。

副市長蔡炳坤說，關於昨天市長說北市疫苗剩餘20萬劑，是莫德納加AZ，今天早上看剩餘量13萬多，現在是16萬多，有落差的原因在哪裡，就是因為不斷有疫苗進來，不是疫苗剩餘量有落差，要讓市民了解目前疫苗由中央撥到地方有三用途，一是中央預約系統，二是中央專案(給二跟七類人員)，三是給AZ跟莫德納施打第二劑的人員接種。

另外，北市今也公布2例確診者足跡，曾到過家樂福內湖成功二店、上引水產。