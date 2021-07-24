王瞳（右）跟顏曉筠上鳳凰直播節目《大手牽小手》。（民視提供）

紅毛（左起）、顏曉筠、王瞳在節目中幫陳彥嘉（右二）慶生。（民視提供）

王瞳跟顏曉筠日前參加由紅毛跟陳彥嘉主持的鳳凰直播節目《大手牽小手》，王瞳表示每次拍八點檔都跟颱風很有緣，剛好前幾天進公司直播也遇到「烟花」颱風。

讓她印象深刻是曾經在颱風天出外景，結果被風吹出鏡，讓導演當下說「奇怪，王瞳人呢？」才讓她嚇到說原來風真的會把人吹跑。也發生過拍淋雨戲，結果拍完後，因眼睛疼痛去看醫生，才發現眼睛裡藏了一塊鐵鏽，遭醫師警告再晚一點就醫，眼睛就要被刮花。

王瞳跟顏曉筠在八點檔《多情城市》中飾演姊妹花，她們其實在《舞力全開》節目就結識，因為都是同一個舞蹈老師，在練舞時期建立好交情。顏曉筠則說，多虧王瞳幫忙，讓她能在拍八點檔過程中更快速找到方法進入角色。

顏曉筠是澎湖人，講台語有澎湖腔，讓大家覺得特別新鮮，她在錄影現場也示範幾句澎湖的道地口音，讓粉絲留言說「好像到澎湖旅行」。她們也被粉絲問到會不會加入演出《黃金歲月》，她們異口同聲表示有機會一定會，現在有追劇情，「尤其美鳳姊太美了，舉手投足都散發女神風範」。

是否遇過特別拍戲經驗？顏曉筠分享多年前拍《廉政英雄》，有位女演員身體不舒服，在旁休息時，她心想留在旁邊陪對方，於是跟工作人員說：「我可以先陪她嗎？」

沒想到當她說完之後，瞬間感到不舒服，明顯感受到身體跟意識是分離的，後來工作人員看到她神情怪異，趕緊帶她們去宮廟收驚，才知道當時被不乾淨的東西上身，聽完令現場的人毛骨悚然。