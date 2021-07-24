英國「金融時報」指出，美國政府禁用中國製無人機的舉措正傷害到自身，因為尋求美國國內產品替代只會花更多錢，效果還不如中國同類產品。

金融時報取得一份美國政府內部備忘錄，內容顯示，五角大廈為取代中國產品而研發的空拍無人機，既比中國產品貴，功能又不如人。

這份來自美國內政部官員的備忘錄警告，美製無人機效能無法達成重要的自然保育工作。內政部的民用無人機隊規模高居美國政府各單位之冠。

五角大廈投注超過1300萬美元研發供政府單位使用的無人機，以取代中國製或在中國組裝的同類產品。但官員對成本與效能等種種抱怨，凸顯美國想與中國脫鉤卻缺乏國內替代品的窘境。

這篇於本月19日刊出的報導提到，相關備忘錄寫於今年1月，是要呈給新任總統拜登政府，內容寫道：「若只核准藍色無人機（即美製），會削弱內政部達95%的感測能力…機種是為了非常具體的五角大廈任務而設計，卻僅能達成內政部任務需求的20%。」

備忘錄還警告，這些無人機平均單價為2100美元，較內政部原本外購金額貴8到14倍。

2019年，前總統川普政府以內政部的無人機含有中國製零件為由，下令810架全數停飛。此舉是為了避免接觸到敏感科技，包括中國電信企業華為的5G設備，擔心北京利用這類硬體竊密。

報導指出，五角大廈花了好幾年、砸下數以百萬計美元與民間公司合作研發5款無人機，號稱可供政府單位安全使用。但根據五角大廈去年一份報告，其中至少4款含有數量可觀的中國製零件，包括電路板。

一名政府官員透露，拜登政府正檢視各部會的民用無人機，盼找出哪種機型可供安全使用，但仍未廢除川普時代的停飛令。