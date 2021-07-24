台中市24日新增本土確診1例，為北屯區24歲男性、林新醫院急診室工作人員（案15659），目前住院隔離治療中，台中市政府衛生局已匡列5名接觸者隔離，並已完成急診清消。市府表示，林新醫院急診49名工作人員昨晚已完成採檢，全數陰性，其餘全院醫護及工作人員將於7月26日前陸續完成採檢，並呼籲過去一周曾到林新醫院急診過，請立即就近接受快篩。

台中市衛生局長曾梓展市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，今日新增的個案於5月21日接種AZ疫苗第一劑，7月9日至12日曾有新北旅遊史，期間曾接觸新北個案15619（該案7月22日出現症狀，當日採檢確診），22日因被匡為案15619的接觸者，由衛生局安排採檢後確診，Ct值29，個案也自述7月19日出現咳嗽等不適症狀。

台中市24日新增一名本土確診個案，為一名在林新醫院急診工作的24歲男性。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

曾梓展指出，目前已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，包括同住家人2名、朋友3名，另職場接觸者5名，因皆已接種第一劑疫苗，列自主健康管理並採檢。目前已完成急診分區清消，院內環境的採檢皆為陰性。

曾梓層說，23日晚間完成急診49名工作人員採檢，全數陰性，院內其他員工則陸續於24日至26日完成採檢，另也呼籲，過去一周到過林新醫院急診或是探病等民眾，宜就近接受快篩。