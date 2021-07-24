中央流行疫情指揮中心24日宣布餐飲內用指引，部分餐飲業者稱已經準備好了，有的還將進一步採預約制，認為這樣才能確實控管人流最安全，另有業者稱，雖然開放內用後業績可以回溫3、4成，但在「人數限制」下，最終還是要面臨經營困境。

屏東東港知名海產餐廳「佳珍」早在微解封前準備好一切規定設施，蕭姓業者說，看好此次警戒降級、開放餐飲內用，一切已準備就緒迎接客人上門，不過為降低風險，計畫採預約制，如此才能精確控管人流，相對之下會安全許多。

而屏東枋寮鄭姓餐飲業者稱，中央的隔板、梅花座等規定，對業者來說一點問題也沒有，三級警戒期間，大家做便當苦撐業績也只有1成，而開放後至少可以回溫3、4成，對業者來說是好事，不過也因梅花座限制人數，業績只能維持成本支出、幾乎無利潤可賺。

他說，這樣的狀況對於貸款創業及承租店面做生意的業者來說，最終還是要面臨經營的困境，因此他希望政府在開放餐飲內用的同時，應該也要正視餐飲業面臨的許多問題，有限制的開放內用，真的不是搶救餐飲業的最佳辦法。

住在高雄岡山區42歲從事保險業林姓男子說，除非必要，否則，他暫時不會去餐廳消費，如果是要好的朋友約去吃飯，他或許會考慮一下。目前疫情仍不明確，對於上館子，他會選擇外帶。

住在高雄梓官區50歲、在公部門任職的陳姓男子表示，他不會去餐廳吃飯，覺得現在疫情還不穩定，有很多不確定的因素或潛藏的危機，就算是餐廳採梅花座或有隔板，還是覺得怪怪的，等過一段時間再說。