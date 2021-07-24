中央宣布下周二降至警戒二級，新北市今再公布降級相關措施，新北15家電影院將恢復營業，不過僅開放總影廳1／2，每廳限制50人，且工作人員都須持快篩陰性證明；戶外部分，15站自行車租借站、20座戶外練習及互動場、24座戶外運動場也將開放。

新聞局指出，新北15家電影院可恢復營業，工作人員需要快篩陰性、開放總影廳1／2，每廳50人，同時業者每日需要上傳自我檢核表給主管機關備查，降級後將滾動式檢討。

農業局指出，新北步道也將開放，但須全程戴口罩，周邊步道停車場容量達50％會啟動管制，不過沿途涼亭、體健設施會持續關閉，另外希望市集也會配合風景區降載開放，要求民眾、攤販配合防疫措施，包括：戴口罩、實聯制、攤位間距2公尺、保持社交、僅限外帶禁止餐飲試吃等規定。

水利局指出，轄內高灘地也將解封，將評估人流車流、實聯制、全程戴口罩等規範限制性開放，允許開放的有15站自行車租借站，遙控飛機、賽車場、機車練習場及寵物公園等20座戶外練習及互動場，木槌球、地面高爾夫、傳統射箭場等24座戶外運動場。

不過，有肢體接觸疑慮、無法人流管制、實聯制、全程戴口罩等場地則維持封閉，籃球、足球、網球、溜冰場、沙坑和戲水池等戶外運動及球場都封閉、熊猴森樂園、文化遊戲場、灣潭遊戲場等遊戲場也同樣封閉。

侯友宜表示，市府會持續落實防疫監測，觀察疫苗覆蓋率，人車流隨時監看評估，以防疫情再起，大家不能太掉以輕心，都要落實做好防疫，警戒三級降至二級，將嚴謹做好防疫，還是以防疫為優先。

侯友宜說，新北疫情狀況跟其他地方不同，人口將近有403萬，也是全台重災區指標，降級要一步一腳印小心翼翼，採取階梯式降級，嚴格落實防疫，好不容易守住三級，不要因為有疏忽從二級回到三級，他也強調，明日仍是維持警戒三級，各地風景區仍按照警戒三級防範，十分擔心有報復性活動出現，呼籲市民不要忘記防疫，後續各場所降級規定也會在27日前陸續報告。