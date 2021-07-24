桃園市24日新增3確診案例，皆為確診者接觸者，年齡介於20多歲至40多歲間，累積確診案例901人，目前居家隔離人數433人。確診者足跡包含7-11景竹門市、中壢中正公園、蘆竹明安藥局。

根據桃園市新聞處資料，桃園24日共3例本土案例，年齡為20多歲至40多歲。累計確診案例901人，目前居家隔離人數433人。確診者接觸者為3人，分別為案15648、案15650、案15658。