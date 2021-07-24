桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 15:372021/07/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市確診者足跡包含7-11景竹門市、中壢中正公園、蘆竹明安藥局。（桃園市新聞處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市24日新增3確診案例，皆為確診者接觸者，年齡介於20多歲至40多歲間，累積確診案例901人，目前居家隔離人數433人。確診者足跡包含7-11景竹門市、中壢中正公園、蘆竹明安藥局。 根據桃園市新聞處資料，桃園24日共3例本土案例，年齡為20多歲至40多歲。累計確診案例901人，目前居家隔離人數433人。確診者接觸者為3人，分別為案15648、案15650、案15658。 桃園解封程度採「階梯式鬆綁」 鄭文燦：不必急著定案 北市公布確診者足跡 包含家樂福內湖成功二店、上引水產 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #桃園 #超市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情降級 新竹開放餐飲內用 04:102021/07/24 地方新聞 福建昨新增境外輸入確診病例4例 3例來自台灣 11:262021/07/24 兩岸 東元改選 公司派8：3保住經營權 04:102021/07/24 財經焦點 桃園＋4 皆與特殊交友圈有關 04:102021/07/24 地方新聞 爸媽鬆口氣！托嬰中心、居家保母開放 1人顧4嬰幼兒 14:172021/07/24 生活 疫情期間失業缺錢 8民眾出賣人頭帳戶3萬元遭警送辦 14:352021/07/24 社會 中台灣首座寵物公園在員林 年底完工 04:102021/07/24 地方新聞 大陸接種新冠疫苗 已破15億劑次 04:102021/07/24 焦點新聞 雙北市長通話後 敲定餐廳禁內用 7月27日至8月9日降為二級警戒 六都只有桃園敢開放 04:102021/07/24 焦點要聞 看完越南單日暴增6千確診 蔣萬安喊話二級警戒別忘一件事 12:532021/07/24 政治 新增24例本土確診 再添2人死亡 13:402021/07/24 生活 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 全台降二級放寬這措施最勇敢 醫：想到都會頭皮發麻 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 台中急診醫護打過AZ仍染疫 曾接觸新北確診者 全院急採檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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