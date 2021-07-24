周星馳1994年主演的港片《九品芝麻官》，推出至今已經近30年，經典橋段仍讓戲迷回味無窮，還曾捲起一股模仿風潮，近來更傳出拍攝大陸版的消息，原本張敏飾演的戚秦氏，傳出將由《我愛黑澀會》出道的林妍柔演出。

《九品芝麻官》是許多人心中的經典港片，一度傳出導演王晶要翻拍，男主角更是鎖定由古天樂演出，不過卻只聞樓梯響不見下文，近來傳出將翻拍成大陸版的消息，據悉，周星馳飾演的包龍星一角，將由大陸男星彭禺厶演出，原本張敏飾演的女主角戚秦氏，則由台灣演員林妍柔演出，至於劇中的皇帝和妓院老鴇「三姑」，傳出由原本飾演的黃一山和苑瓊丹回鍋演出。

林妍柔有「史上最兇黃蓉」的封號。（圖／yyyrrr414 IG）

傳出將在大陸版《九品芝麻官》飾演戚秦氏的台灣演員林妍柔，雖然觀眾對她相當陌生，但其實經歷算相當豐富，不僅曾是《我愛黑澀會》美眉「蒂蒂」，更上過《大學生了沒》、《康熙來了》等節目，正式出道後，還曾與楊丞琳、宥勝合作《極光之愛》，近年演藝重心移往大陸，拍攝過《我的青春都是你》、《喜歡你時風好甜》等劇，還曾和黃曉明代言手機遊戲。

而她一直到2021拍攝改編金庸作品的《射雕英雄傳之降龍十八掌》時，在劇中大露姣好火辣身材，被網友封為「史上最兇黃蓉」，讓她就此爆紅備受關注，也掀起不小討論度，未來星途備受看好。