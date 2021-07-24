台北市長柯文哲認為台灣可比照歐盟採取疫苗護照，新北市長侯友宜表示，目前全國疫苗不夠，覆蓋率不足，執行上會有困難，可以先談，但最重要還是要把疫苗覆蓋率拉高。

侯友宜說，中央目前公布疫苗覆蓋率有26％，但還是不夠，現階段要實施疫苗護照確實有困難，他認為，等大家覆蓋率達到一定程度再來談，執行面就比較容易做到。