北市支持疫苗護照 侯友宜：目前疫苗覆蓋率不足執行有困難 15:502021/07/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市支持疫苗護照 侯友宜：目前覆蓋率不足執行有困難。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲認為台灣可比照歐盟採取疫苗護照，新北市長侯友宜表示，目前全國疫苗不夠，覆蓋率不足，執行上會有困難，可以先談，但最重要還是要把疫苗覆蓋率拉高。 侯友宜說，中央目前公布疫苗覆蓋率有26％，但還是不夠，現階段要實施疫苗護照確實有困難，他認為，等大家覆蓋率達到一定程度再來談，執行面就比較容易做到。 在台苦無疫苗接種 陸生：蔡總統支持納健保迄今無果 青壯年打疫苗意願低 潘孟安急催 #疫苗護照 #侯友宜 #覆蓋率 #執行 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7／27警戒降為二級 侯友宜曬一張照曝真實心聲 08:512021/07/24 政治 北市疫苗剩餘量及用途曝光！接種覆蓋率36.3％全台最高 11:052021/07/24 生活 蘇貞昌拍板727解封後 最新民調出乎意料 00:122021/07/24 政治 防疫兼防颱 永和淹水熱區改善 04:102021/07/24 地方新聞 基隆＋1！個案與染疫者聚餐中鏢 生活圈皆在雙北未及基隆 15:562021/07/24 生活 變種病毒趁隙想鑽進來 柯文哲坦言：要解封壓力很大 16:452021/07/24 生活 稱「台灣」隊東奧進場 江啟臣：不是搞正名運動的時刻 12:092021/07/24 政治 專家稱727降級不解封像在賭一把 陳時中回6字 16:372021/07/24 生活 爭經營權有續篇 收購菱光不喊停 04:102021/07/24 財經焦點 影》7／27起開放 柯：市場、超市等取消身分證分流管制 15:322021/07/24 政治 跟業者說抱歉！侯友宜曝雙北餐飲不開放內用關鍵原因 15:472021/07/24 生活 生活熱門新聞 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 北市逾萬劑莫德納快到期 蔡炳坤：中央專案特別多 - 生活 全台降二級放寬這措施最勇敢 醫：想到都會頭皮發麻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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