基隆市今日新增1名本土個案，為台北朋友圈接觸者，由於生活圈都在雙北，幾乎沒有基隆足跡，現已匡列8名親密接觸者進行隔離。此外，基隆市場林右昌指出，未來將替補教業者、視障與身障服務者、居家保母及成功陸橋與華三街流動攤販打疫苗，衝刺疫苗覆蓋率。

林右昌指出，今日新增的案15654為20多歲的民眾，為北市松山區某科技公司業務，個案女友的哥哥為北市指標個案15634的室友，傳染鏈非常清楚。他曾在16日和女友聚餐，當時就與哥哥室友有所接觸，21日得知對方確診後，23日上午因出現發燒頭痛症狀，採檢後確診。

林說，由於案15654生活圈皆在雙北地區，平時都騎車上班，主要活動點都在台北朋友圈、職場，初步疫調足跡都不在基隆，目前已匡列密切接觸者8人，分別為基隆市3人（家人）、台北市4人，新北市1人，職場接觸者則由北市府協助匡列。

林感嘆，基隆從6月27日首次出現0確診，至今已28天，期間有20天都「嘉玲」，顯見在過去1個月以來，當雙北還有十多例時，基隆疫情已得到有效控制和管理，這不是從天而降，是因為市民提高警覺、市府力拼疫苗施打率與加強各場所防疫管理的緣故，未來會繼續努力。

此外，基隆自26日起展開專案疫苗接續施打計畫，26日到30日將替955名補教業者接種，8月3日至6日為153名視障及身障服務者，8月7日為223名居家保母（機構保母已施打完畢）、362名成功陸橋與華三街流動攤販。

由於許多父母關係補教班復業的時程，林則說，明起將替補教業者全面快篩，下周就依造冊名單一一施打疫苗，也會盡力提高疫苗覆蓋率，建構完整的社會服務網。