敞篷車遭鄰車扔進鞭炮 炸出大片紅光車體焦黑（取自臉書「記者爆料網公開版」）

1名賓士敞篷車駕駛日前在停等紅燈時，遭隔壁車輛扔入已點燃的鞭炮，駕駛發現時雖連忙拿起，但鞭炮隨即炸出火光，一大片紅色火光從車內炸出車外，相當恐怖，事後車體內側燒成焦黑，甚至炸出破洞；影片曝光後許多網友怒批「開敞篷車惹到誰了」、「車主會耳聾吧」；不過爆料者未公開事發日期與地點，詳細狀況待釐清。

臉書「記者爆料網公開版」近日公開1則影片，影片中1輛敞篷車在停等紅燈，而隔壁1輛並排的轎車突然在後座車窗伸出1雙手，該手上竟有1個已點燃的鞭炮，鞭炮遭扔進敞篷車裡，疑似還先砸到駕駛的頭部再掉到車內，而駕駛先是試圖撿起鞭炮，沒想到隨之而來的竟是大片爆炸火光。

1名賓士敞篷車駕駛日前在停等紅燈時，遭隔壁車輛扔入已點燃的鞭炮，駕駛發現時雖連忙拿起，但鞭炮隨即炸出火光，一大片紅色火光從車內炸出車外。（翻攝自臉書「記者爆料網公開版」）

影片中，敞篷車內先是炸出一小片火光，接著不到1秒的時間，竟炸出一大片紅色火光，整輛車從內部散出紅色光線，畫面相當驚人，接著才是爆炸後的煙霧；影片最後還有車體後來的狀況照，車體的側邊被被炸成焦黑，疑似還有幾個大破洞和生鏽部分。

許多網友看到影片後紛紛直呼好恐怖，痛批做出此事的人相當可惡，留言說「耳聾了吧」、「屁孩放煙火」、「開敞篷車招誰惹誰了」、「人還好嗎」、「這煙火太誇張了吧，當場看應該會笑死」、「不管是不是惡作劇，都太超過了吧」、「在路上超近距離看到煙火，真的好另類」。