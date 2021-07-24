《一字千金妙筆生花風雲榜》本周日播出主播與記者PK賽。（公視提供）

8位參賽者在「團結一字」競賽中，全軍覆沒敗在「膩」這一字。（公視提供）

公視旗艦益智節目《一字千金妙筆生花風雲榜》本周日晚8點播出主播與記者PK賽。實力堅強的8位參賽者竟全軍覆沒，全敗在「膩」這一字，讓主持人曾國城很傻眼，臨場加闢「一字金千成人加強班」，讓參賽者重新學會這個字。

本周主播組邀請到年代新聞主播高文音、華視新聞主播連昭慈、中天新聞主播鄭亦真，及《公視早安新聞》主播鄭惟仁。記者組邀請到TVBS醫藥線資深記者蔣志偉、三立新聞網娛樂線記者鄭尹翔、中天新聞社會線記者李香儀、東森新媒體記者謝佑昀。

8位參賽者共比拼「團結一字」、「字有發揮2.0」、「字字珠璣」及「洞築機先」四關。「團結一字」是參賽者在20秒內，3個或4個部件組成一字。主播及記者果然實力堅強，第一題全員正解，第二題僅一人寫錯。在第三題「肉貝二弋」組成一字「膩」，竟全都慘遭滑鐵爐，高文音嬌喊：「太難湊，人生好難！」

另外，每位參賽者也分享播報或採訪上最難忘的經驗，最驚悚的是李香儀的經驗。為了訪問一對喜宴蟑螂母女，她與攝影記者登門採訪。沒想到，受訪者的住處斷水斷電，一片漆黑，還發出陣陣惡臭，受訪母親提出用便當換得採訪，她一口應允。

等攝影機上的燈一亮，才赫然看見該對母女手上各持一把菜刀對著他們，李香儀試著冷靜回說服才讓受訪母親放下菜單。她一訪問，立即拿出5百元拔腿就跑，曾國城回應：「你的膽子也太大了！縱使是男記者也不見得敢訪啊！」