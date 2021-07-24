台灣時間7月24日也就是今天東京奧運比賽正式展開，昨天的開幕儀式非常成功且精彩，接下來17天的時間就要把焦點移到比賽上面了，不過本屆東京奧運還是存在新冠肺炎威脅，現在賽會才剛開始，沒有任何人敢輕忽！

That news followed the announcement that Dutch rower Finn Florijn’s had tested positive for Covid-19 on Friday after competing in the men's single sculls race.🚣‍♂️



Florijn has now gone into quarantine and will no longer participate in the Games pic.twitter.com/lAectNen8I — Telegraph Sport (@TelegraphSport) July 24 2021

而今日傳出壞消息，東京奧運籌備委員會今天表示，又有1名參賽選手在檢測中呈陽性反應，更可怕的是單日確診案例增加到17人，整個奧運會累積確診人數達到123例，情況令人堪憂，今天確診人員包含14位廠商人員、2位奧運工作人員和1位選手。

其實早在台灣時間7月22日就已傳出幾位選手確診消息，包括18歲游泳好手鮑羅廷(Ilya Borodin)、英國射擊選手希爾(Amber Hill)、捷克桌球選手席魯切克(Pavel Sirucek)、智利跆拳道選手阿基瑞(Fernanda Aguirre)及荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)。

TOKYO 2020 SAYS ONE MORE ATHLETE HAS TESTED POSTIVE FOR COVID-19 OVERALL NUMBER OF OLYMPIC RELATED CASES RISE BY 17 TO 123 — FXHedge (@Fxhedgers) July 24 2021

而以上人員都是尚未參加比賽就檢測出確診選手，至於今天確診的這名選手經日媒《NHK》爆料是荷蘭划船選手弗羅林(Finn Florijn)，他成為首名出賽後確診新冠肺炎選手，這嚴重程度比未參加選手大很多，因為沒人能確定他是否在比賽期間傳染給對手和相關人員。

弗羅林是在台灣時間7月23日賽後接受PCR檢測呈陽性，他原本在今天還有復活戰要比，但因確診無法繼續參賽，而現在奧委會正詳細確認他當天是否有傳染給其他選手、工作人員，相信當天參賽的選手都要再經過一次PCR檢測，才能確保整個大會安全，目前就等待日本公佈如何處理這事了！