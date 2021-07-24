網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，臉蛋神似女歌手鄧紫棋卻有火辣身材，因此從爆紅後有「小鄧紫棋」封號；蕾菈不久前公開認愛DJ男友「秋甚湯宇」（湯宇），兩人常高調放閃，日前蕾菈狂扭蜜桃臀挑逗男友，惹火畫面反倒讓大票男網友噴鼻血，還有人害羞表示「浪費我30分鐘」。

蕾菈擁有明星臉和魔鬼身材，在網紅圈一直擁有高知名度，就算公開有穩定交往男友人氣依然不減；22日蕾菈在IG曬出一段跳舞影片，笑說「跳舞嗎大哥，今天幾點回家？」，畫面中她隨著音樂擺動，身穿半透明短版上衣和緊身褲，露出纖細小蠻腰，好身材一覽無遺。

蕾菈挑逗男友的影片反而讓大票男網友受不了。(圖/ 摘自蕾菈IG)

接著蕾菈把男友湯宇拉進鏡頭裡，扶著他開始扭腰擺臀，一邊對著鏡頭放電，有趣的是，湯宇只呆愣站在原地，看著蕾菈使出渾身解數挑逗自己；這段互動也逗笑大票網友，「還以為湯宇會跟著跳」、「一臉茫然的樣子好好笑」。

不過，目前脫離單身的蕾菈仍有大票男粉絲對她深深著迷，看完她性感影片紛紛臉紅心跳，「這比地震還要搖」、「妳要負責，這影片浪費我30分鐘」、「有這種女友每天都不想出門了」、「回到家感覺會更累」。