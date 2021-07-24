阿富汗國會議員今天示警，面對塔利班進犯，阿富汗空軍武力即將耗盡，盼美國在撤軍之前能敲定協助事宜。

法新社報導，就在美國總統拜登準備下月為這場美軍史上歷時最久的戰爭劃下句點之際，一支阿富汗代表團本週和美國國會視訊會談時，請求美國能迅速採取行動，協助阿國空軍飛機後勤維修與彈藥補給。

白宮發表聲明表示，拜登今天與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）通電話時已談及這個問題。

聲明指出，拜登堅稱美國將持續為喀布爾政府提供軍事奧援，目前正在與國會協商的2022年國防預算，也會以阿富汗相關支出為優先項目；五角大廈盼國會在2022年為阿富汗安全部隊提供33億美元資助。

按白宮聲明所稱，其中10億美元用來支持阿富汗空軍和其他任務，包括3架剛完成翻新的黑鷹直升機；10億美元用來購買和配送像燃油、彈藥和備用零件等關鍵補給，另有7億美元用來支付阿富汗軍人薪水。

阿富汗資深國會議員拉馬尼（Haji Ajmal Rahmani ）視訊期間提到塔利班攻勢時說：「安全形勢真的愈來愈糟糕。」

拉馬尼說，阿富汗空軍機隊150架軍機裡，已有多達1/3因維修問題停飛。他還說阿富汗的雷射導引炸彈也已用盡。先前軍需中的80%到90%由美國和北大西洋公約組織（NATO）控管調配，但在倉促撤離空中武力時卻未預留補給。

拉馬尼說，在精確定位目標及盡可能減少平民傷亡上，雷射導引炸彈非常重要，「但我們得到的回覆是，由於必須下訂、需要時間生產再運送到阿富汗，因此還要再多等一陣」。

「他們提到要1年左右時間才會送抵阿富汗，但這（雷射導引彈藥）在當前如此關鍵時刻卻是最亟需的東西。」

阿富汗國會國防委員會主席阿弗扎里（Mir Haider Afzaly）說，飛機停飛的原因包括缺乏備用料件、機隊老舊、加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情隱憂讓美國技師走人。

他說阿富汗空軍一天執行70到80個架次的任務，不僅要對付塔利班和恐怖分子，還要負責為遭占據而地面補給路線被斷的地區提供吃重運補工作。

阿弗扎里並說，美國答應給阿國的黑鷹直升機仍遲遲未到；黑鷹直升機能大幅提升阿富汗空軍的能力。