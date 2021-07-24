綜藝天王吳宗憲最近在社群上，回顧這一生演藝生涯歷程:「這歲月就這樣過去了!3、40年前從台南一路到台北⋯兩手空空什麼都沒有！母親90歲經常提醒著我，在外面不要脾氣不好跟人家起衝突！」分享著一張早期憲憲家族的照片，寫出30年演藝生涯的心情抒發。

吳宗憲今(24日)提到在演藝生涯中的表現: 「如果演藝事業是一場棒球賽而我是投手，我要的不只是勝利，我要的是完全比賽！再撐一下下，就是九局下半了⋯⋯ 」此對話疑似準備要引退演藝圈，向外界所有喜愛他的觀眾朋友，分享這些年來的心路歷程。

吳宗憲感性地表示: 「感謝父母親!給我超越一般人更多更多的愛，所以我把多出來的愛，通通讓我的弟弟妹妹們一起來分享，我的能耐、條件各方面都平平，上帝給了我比我應該要得到的，還要多10倍百倍，我會珍惜！」他謙虛的態度與提攜許多演藝圈晚輩，藝人NONO在底下留言回應:「每一個憲憲家族的成員，都感念憲哥的提攜之恩，憲哥謝謝您! 」

吳宗憲抱著感恩的心: 「不知不覺走到了這裡，我只想跟兩位老人家說：『爸爸媽媽，你們交代的，我都做到了！』窗外微雨，這個疫情像極了當年隻身在台北，哪裡都去不了的小憲憲⋯⋯心裡面有太多感觸！我絕對不會讓任何曾經支持過我、愛護過我的觀眾失望！一次都不行！」吳宗憲非常感謝這一路以來，每一位支持他的觀眾朋友，與大家一起經歷了很多，也看著彼此一起成長。