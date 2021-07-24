炎炎盛夏來臨，今年暑假遇上全國新冠疫情三級警戒，新北市政府警察局淡水分局為了響應防疫政策，鼓勵全民「不群聚、不接觸、不遠遊」一起在家防疫，防疫期間預防犯罪亦不能鬆懈。

淡水警方表示，不同以往，今年度的青春專案系列活動，以非群聚方式舉辦，為期八週的系列活動，將防制少年接觸新興毒品與被害、被吸收加入幫派、參與詐騙集團及網路賭博以及避免遭色情行業利用等主題列為四大主軸，讓民眾在家中也能透過線上學習正確犯罪預防觀念以免觸法及被害。昨日直播吸引了476個按讚數、5600多則留言、分享329次，觸及人數更達17000多人，反應熱烈。

有鑑於過去經驗，暑假期間青少年容易深夜遊蕩、流連網咖，在同儕影響及誘惑下，出現逃家、吸毒、加入幫派等偏差行為，新北警淡水分局利用線上平台「淡水警好讚」粉絲團進行直播，透過主持人詼諧逗趣的線上直播方式呈現宣導內容，讓民眾與警方有最即時的互動，希望充實民眾對「新興毒品咖啡包」的知識及增加民眾對「校園幫派」防制有更多的常識，讓民眾在反毒及防制校園幫派意識能更為強大，加強青少年對自我保護及人身安全的觀念。

直播中還有關防制校園幫派及新興毒品之有獎徵答，淡水分局準備許多精美小禮品供民眾留言抽獎，簡單又輕鬆的防制犯罪小學堂，適合陪伴親子在居家防疫時一同共襄盛舉。

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