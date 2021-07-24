彰化縣衛生局24日公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局24日公布確診A接觸史。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局24日公布確診A接觸史。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局24日公布確診A接觸史。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局24日公布確診A接觸史。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增2確診 公布足跡台鐵員林站、彰化市7-11

彰化連續7天嘉玲後，爆出兩名確診個案，都是和台北確診者接觸後感染，主動篩檢檢出，為跨縣市年輕人特殊社交傳染鏈，該傳染鏈在彰化已經累計5人發病，感染源從台北、推估從5月就開始。彰化縣衛生局今天公布足跡，包含台鐵員林車站和彰化市7-11門市。

今天新增確診A，大部分時間都是在台北就學，7月11日才回彰化，疫調最新發現，A在7月9日接觸了1位台北確診者，之後總共接觸5人，都是台北友人，其中1人也在21日確診，是台北個案。另外還有接觸1位台中友人。A在7月19日發病，22日快篩陽性、確診，ct值12.99，病毒量很高。

確診個案B，大部分在北部活動 ，但有些兼職工作在彰化，B在7月16、17日兩天在台北參加3場餐敘，17日餐敘接觸確診者，總計3場餐敘共接觸者有9人，都在台北。B在彰化家人的父母親、妹妹和阿嬤，都已經匡列，進行居家隔離。B是23日採檢，ct值17.14。病毒量高。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這條社交傳播鏈，比較隱密，因為跨縣市，時間也延續得久，從5月就開始，最初以為指標個案是台中，但最後疫調感染源是從台北開始。

彰化縣衛生局今天公布確診者足跡後，台鐵員林站進行大清消，縣長王惠美呼籲，時間點內重疊到過這些地方，要進行健康自主管理，一發現不適症狀，就要就醫，進行篩檢。