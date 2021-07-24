台北市24日新增7例本土確診個案，市長柯文哲指出，7例當中有4例是在防疫期間透過交友平台，找地方聚會而感染，他呼籲大家防疫要成功，不完全是靠政府，大家都不合作的確會讓病毒繼續傳染，讓我們相當困擾，要拜託大家不要去開趴踢。

北市今新增7例確診，包括士林1例、大安2例、萬華2例、信義1例及中正1例，柯文哲指出，從7個確診案例看起來，有5個行政區相當的分散，以居住地分析不能真實反應怎麼感染的，經查7例中有4例是在防疫期間透過交友平台，找地方聚會，不管是在汽車旅館、套房或民宅裡聚會感染，這對整個疫情造成很大困擾，也就是所謂廣義的家戶感染。

柯文哲表示，家戶感染過去這段期間占確診者相當大的比例，呼籲大家防疫要成功，不完全是靠政府，台灣是民主自由的國家，不靠強硬手法禁止大家聚會，但大家都不合作的確會讓病毒繼續傳染，讓我們相當困擾。

此外，柯文哲說，今天有1例是台北車站清潔員確診，市府很快把工作場域封鎖、清消、疫調，7例中有2例是不明感染源，這段時間每天確診新增個案壓到10例以下，不明感染源維持在1至2個，顯然目前疫情有一些困難的地方，如果要解決，要拜託大家想辦法抑制廣義家戶的感染，減少開趴踢。