金門國家公園27日起適度開放室內景點和戶外遊憩據點。圖為水頭區洋樓群。（李金生攝）

因應疫情警戒降級，金門國家公園27日起適度開放室內景點和戶外遊憩據點，讓鄉親在防疫不鬆懈的情況下，也能出門輕鬆一下。

金管處說明，自7／27起除狹小空間包含馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道，以及施工景點湖井頭戰史館、船型堡、瓊林民防館、山后海珠堂及喜慶館仍暫停開放外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施均對外開放。園區停車場之管制也調整為原容納數量的 50％，展館內的賣店則依中央流行疫情指揮中心防疫規範辦理。

該處提醒民眾進入展館應遵守各項防疫規範，包括維持社交距離、全程戴口罩、手部消毒、實聯制、量體溫、單一出入口及媒體室採梅花座，並依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流，嚴守室內50人、戶外100人群聚限制的防疫規定。

金管處表示，未來會因地制宜滾動式檢討，並與金門縣政府協調相關防疫管制措施，攜手守護金門共度難關。