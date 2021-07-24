一場千年級暴雨襲擊大路陸河南鄭州，奪走56條生命，就在網友關注災情影片時，有人意外現一名白膚白皙、長相貌美的極品正妹災民，貼人一出立即引發廣大網友熱議與回應「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」，還有人搶先大喊：「我來救妳了」。
原PO文末還希望大家能幫忙把到這名正妹，果然真的神人根據影片截圖中的「紅色椅子」，找到這名擁有仙女般氣質的影片女主角，就是大陸知名直播主「傳情小小」。
「傳情小小」7月21日最近一次在微博發文透露「我家到現在沒有水電，感覺西郊信號極弱，幸好所有水都退下去了，家裡的車我媽非常聰明地停在了車庫斜坡，小區群眾及物業非常努力地抗洪才讓地下車庫沒有被淹沒。」
原PO近日在PTT表特板以發文說，他是在看鄭州水災影片時，突然發現一名皮膚白皙、外表清秀的女生，脫俗容貌，鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧！？。
網友看到貼文紛紛暴動留言「兩岸一家親，趕快救她」、「大家別搶，我來救妳了！」、「這我一定救」、「北方的妹子真的比較讚」、「想去賑災了」、「假設能娶到這等級的，此生不悔入華夏」。
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