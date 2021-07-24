降級不解封是「賭一把的心態」？ 陳時中駁：疫情就是控制在這範圍

中央流行疫情指揮中心定調7月27日起降二級警戒，暫實施二周，進一步放寬各類指引，不過中原大學副教授、毒理專家招名威卻指出「降級不解封」其實很危險，坦言是種「賭一把」的心態。對此，指揮中心指揮官陳時中今（24日）回應，「什麼叫賭一把？」表示民眾在長期高壓管制下，需要適度放鬆，但一定會滾動式檢討。

招名威日前在臉書表示，在國內疫苗覆蓋率尚低的情況，降級到二級與微解封有異曲同工之妙，雖然考量很多人有生計上的問題，相關限制必須要適度開放，但稍微解封，可能確診數又上漲，不可掉以輕心的太快。建議中央要有一個防火牆備案策略，萬一疫情再度擴散，馬上重新收緊規定，才能做到全面調整。

招名威坦言，就算解封也不會到餐廳、超商內用，更不會去逛夜市。在室內空間用餐，還要去計算每個人用餐社交面積，根本是不可能的事；在人來人往的超商內用，對於沒戴口罩用餐的人，感染的風險很大，「危險性太高了」。招名威說，這其實就是一種賭一把的心態，能否有能力管理確診人數，這都不是說的準的事情。

對此，陳時中反問「什麼叫做賭一把？」表示疫情就是控制在這個範圍，長期用嚴格高壓的手段控制疫情，事實上沒辦法讓民眾配合度提高，一定要有適度的放鬆。

陳時中坦言，目前每日疫情確實也稍有起伏，並不能保證社區完全沒有傳播鏈存在，雖然達到可以降級，但還是要用高強度管理方式，隨時滾動檢討。若觀察世界各國疫情，每一國都用盡各種方式在兩邊取得平衡，沒有一個命令就讓疫情停下來，面對疫情變化，一定是滾動式檢討。