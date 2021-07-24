東京奧運首枚金牌在女子10米氣步槍項目產生，由中國射擊選手楊倩奪得，她同時以258.1環的成績打破奧運記錄。對於成為中國和本屆奧運首金得主，楊倩稱，「奪得首金很激動，自己也覺得不可思議。」

在楊倩奪金後，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭代表黨中央、國務院，向中國體育代表團發賀電，稱讚楊倩為祖國和人民贏得了榮譽。

孫春蘭在賀電中提到，楊倩在奧運賽場上沉著冷靜，以頑強的作風和精湛的技藝，展示了奮發向上、勇攀高峰的精神風貌。她還稱，希望中國體育代表團大力弘揚奧林匹克精神和中華體育精神，拿道德金牌、風格金牌、乾淨金牌，拿奧林匹克精神的金牌，並祝願中國體育代表團圓滿完成各項參賽任務。

另外，中國隊奧運首金得主、射擊名將許海峰也向後輩楊倩送出祝賀。今年21歲的楊倩在2018年考入北京清華大學，現在就讀於經濟管理學院。清華大學在也微博和微信公眾號發文祝賀。