針對美方發表「香港商業警告」，稱香港營商環境存在諸多風險，還制裁7名中聯辦副主任，中方不僅從一開始就明確表態「包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊」，中方於7月23日晚間，宣佈採取對等反制，根據《中華人民共和國反外國制裁法》對前美商務部長羅斯等7個美方人員和實體實施制裁。《人民日報》今天（24日）刊出「鐘聲」的署名文章稱，「事實表明，中方說到做到，決不虛言。」

文章稱，對於中方的回擊，美方恐怕並不會感到意外。在中方對等反制的消息發佈後不足3小時，美國白宮發言人就公開表示「不會被中國的制裁行動嚇住」，以混淆視聽的台詞，生生要把「主動挑釁者」裝扮成「被動受害者」。近幾年來，中美之間這樣的回合已經多次重現。

文章稱，「美方一而再、再而三地嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，幻想中方有一條可伸縮的底線，甚至妄想在事關中國核心利益和重大關切問題上蒙混過關。結果呢？毫無懸念，中國捍衛國家主權、安全、發展利益的意志，始終如銅牆鐵壁一般堅不可摧，無懼美方任何挑釁。」

文章稱，美方早就該從幻想和妄想中醒醒神了。美方不要以為這世上任何地方都能容忍美方「長臂管轄」，也不要以為美方擁有單方面定義美中關係「護欄」的特權。美方要明白，當其對香港舉起制裁大棒時，《中華人民共和國反外國制裁法》必定是管大用的、是要真發威的；而且，在港經營的約1300家美國企業也不會願意美國政府肆意胡來，斷了它們開拓大市場的機遇。

「都還記得，今年3月17日，就在中方即將動身赴美參加中美高層戰略對話前夕，美方在涉港問題上再次升級對中國的所謂制裁，中方針鋒相對，堅決回擊美方囂張氣燄。」文章指出，近來，美方又如法炮製，先後在涉疆問題、涉港問題、台灣問題、人權問題、網路問題等方面造謠、誣蔑、挑事，還在中國周邊「踩雷」造勢，上演其扮「教師爺」、拉小圈子的醜劇。殊不知，美方仗勢壓人、傲慢偏見的那一套在中方這裡根本行不通，過去如此，現在如此，未來也如此。

文章指出，美方所謂以「競爭、合作、對抗」處理中美關係，實質上是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展。這一做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益。相互尊重、公平正義、合作共贏才是國與國相處之道，中美關係的歷史經驗深刻詮釋了「合則兩利，鬥則俱傷」的道理。

「只有跨越意識形態鴻溝，相互尊重，求同存異，聚焦共同利益，才能讓中美關係走上健康發展的軌道。」文章呼籲，「美方理當選擇同中方一道堅持中美關係的正確方向，堅持從兩國人民和世界人民共同利益出發，走出一條相互尊重、和平共處、合作共贏的新路，而不是開歷史倒車。」

文章強調，當前，美方應當徹底放棄把台灣、香港當棋子的欲念，徹底放棄在事關中國核心利益和重大關切問題上無謂地進行踩踏紅線的試探。中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，中方絕不屈服於霸權主義、強權政治。

文章嚴厲警告，「為解決雙邊關係存在的問題，我們可以敞開大門深入談。但若有人選擇進犯，我們定將堅決反制，奉陪到底。這就是中國態度，說到做到！勿謂言之不預！」