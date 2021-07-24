日本華僑正妹長瀨昆妮因在臉書社團發文徵求學生爆紅，美艷長相和火辣身材讓她獲封為「超兇日文教師」，同時也是JKF女郎，近來她的人氣不斷高漲，IG已經累積超過14萬粉絲追蹤，甚至還擁有粉絲後援會，她也時常會放送性感照，讓粉絲一飽眼福，日前一張趴跪擦地照又讓老司機陷入瘋狂。

長瀨昆妮在日本居住多年，直到近年才回台發展，利用自身語言優勢擔任日文翻譯、家教工作，不僅如此，姣好外貌也讓她成為外拍性感模特兒，還拿下JKF女郎百大排行榜第17名，更穿著火辣露出深邃事業線，拍攝抖音教網友簡單日文單字，聲勢不斷看漲。

時不時會放送福利照的長瀨昆妮，日前曬出一張在家擦地的照片，只見她身穿超低胸白色小可愛搭配激短真理褲，將大波浪長髮撥到同側，露出性感肩線，她趴跪在地上認真擦拭，波濤洶湧的傲人上圍彷彿隨時都要從領口掉出，一雙零贅肉的白嫩大長腿更是一覽無遺。

長瀨昆妮俏皮地在文中問道：「午安，這樣愛乾淨的女友給幾分？」立刻引來大批網友激動狂刷愛心，「滿分，因為妳很完美女神」、「滿分」、「來，我家地板也需要」、「當然滿分」、「快要流鼻血了」、「能不給滿分嗎？」、「美到無法用幾分形容？」、「滿分！妳是勤勞的未來好媳婦」。