有關民眾反映7月19日大雷雨，新興區水閘門未開導致淹水至小腿肚之疑慮，水利局表示，愛河支流幸福川沿線的水閘門7/19均正常操作，操作開啟時機視上游位於民族路與河東、河西路的橡皮壩倒伏與否。平常橡皮壩是立起狀態，避免污水進入幸福川污染水源。

幸福川上游水位高到倒伏水位，橡皮壩會自動倒壩，後續即陸續開啟幸福川沿線閘門，減少污水流入幸福川導致污染。因7月19日橡皮壩上游的水量沒那麼大，未到倒壩的水位而導致民眾反映的閘門未開啟，後來在橡皮壩倒伏後，便依序開啟閘門。