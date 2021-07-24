中央宣布27日起降為二級警戒，台北市長柯文哲24日表示，在社區有潛伏感染源的情況下，疫苗覆蓋率不足，變種病毒又虎視眈眈圍著台灣找空隙進來，要解封坦白講對第一線的地方首長壓力很大，參考其他國家一下子瞬間解封都很慘，也因此且戰且走、穩扎穩打放開，希望用最低成本在未來幾個月撐到疫苗可以打，回到原始戰略。

台北市7家醫院開放民眾PCR篩檢，昨有1155人檢測，結果只抓到1例確診，柯文哲今指出，社區裡存在感染源但量很少，現在有一個問題，也就是大家對27日降級怎麼期望或看待，每次說我們不管做什麼政策，最重要還是參考周邊國家，特別是社經狀況與台灣接近，不管東京、首爾、大阪、新加坡或阿姆斯特丹，都是我們密切注意的地方。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

柯文哲表示，前幾天看到新加坡有一個批發市場感染案例，還好我們當時在北農、環南市場後把所有市場列為第一優先，新加坡魚類批發市場有感染，每個人去批貨，散到零售市場將近200人確診，參考其他國家做法，引導北市政策，當時在北農、環南全部打疫苗焦土政策，也把傳統市場工作人員也打了一個程度，防止批發市場再散到小的傳統市場再散出去。

他說，看其他國家經驗，疫苗覆蓋率全台不到30％，這情況下一下子解封，參考其他國家例子疫情都一下子爆發，經思考再三後決定分級、分次放寬管制，知道餐廳業、夜市相當辛苦，但且戰且走，全世界其他國家經驗，看不到採逐步解封到底會發生什麼事，台灣疫苗要打滿1劑達60％，目前看起來沒那麼快，中央疫苗也沒買那麼多，1500萬劑BNT也是9至10月才會進來，也是分批進來。

柯文哲認為，在社區有潛伏感染源的狀態下，疫苗覆蓋率要達到60％，且還只是打完1劑，台灣病毒還是最原始的英國變種病毒，不是印度變種，傳染力差很多，目前台灣邊境相當嚴格，進來檢疫14天被抓出來都是印度變種病毒，台灣以外的地方，有80％確診者是印度變種病毒，哪一天要突破進來還不知道。

他強調，在社區有潛伏感染源的情況下，疫苗覆蓋率又不足，短時間內要達到60％以上不是那麼容易，變種病毒又虎視眈眈，圍著台灣找空隙進來，要解封坦白講對第一線的地方首長壓力很大，在思考要怎麼辦，參考其他國家一下子瞬間解封都很慘，也因此且戰且走、穩扎穩打放開，希望用最低成本在未來幾個月撐到疫苗可以打，回到原始戰略。