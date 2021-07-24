成都貓熊「昭美」昨晚順利產下一隻雌性貓熊。（央視新聞截圖）

昨晚（7月23日）正當大家在收看第32屆東京夏季奧運會開幕之際，成都貓熊繁育研究基地的貓熊「昭美」二度當媽，生下一隻貓熊寶寶，貓熊基地家族再添新成員。

看看新聞報導，今年4月19日，雌性大熊貓「昭美」發情，在專家及飼養員幫助下與雄性大熊貓阿寶兩情相悅成功完成交配，並在6月26日出現減食情況。

之後在專家及飼養員們的精心看護和照料下，「昭美」於7月23日晚上20時03分破水，在20時20分順利產下一隻雌性貓熊幼仔，出生體重為132克，當前貓熊母女身體狀況均十分健康。

大熊貓「昭美」是在2014年5月從四川涼山彝族自治州昭覺縣和美姑縣的山區搶救回來的一隻雌性大熊貓，在貓熊基地生活多年後，於2019年8月9日順利產下一隻雄性大熊貓幼仔「金寶」，此次產下奧運寶寶是「昭美」第二次當媽媽，

截止目前，成都貓熊基地今年共成功繁育貓熊幼仔4胎4仔。

貓熊基地的奧運家族成員眾多，其中出生於2008年的貓熊「貝貝」、「晶晶」、「歡歡」和龍鳳胎「迎迎」和「妮妮」，不僅其名字源於當時的宣傳口號「北京歡迎你」，其中貓熊「晶晶」也是2008年北京奧運會的吉祥物原型。

同出生於奧運期間的還有貓熊「奧莉奧」，於2012年7月28日倫敦奧運會開幕當天出生，也是2012年貓熊基地誕生的第一隻貓熊，名字代表著美麗漂亮。