全國疫情三級警戒將於27日降級，南投縣政府24日表示，南投縣將有條件開放幼兒園，南投已超過20天零確診、幼兒園教職員工整體疫苗施打率已達9成以上，符合教育部制定防疫管理指引，兼顧防疫與托育照顧。此外，日照服務、小規模多機能及家庭托顧必須依衛福部規定申請恢復服務防疫計畫，函報縣府查檢及核備後才能提供服務。

南投縣府表示，國內新冠肺炎確診案例大幅降低，且南投縣超過20天零確診，行政院公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，依據教育部制定防疫管理指引，南投縣公私立幼兒園全園施打率達80％，未施打或接種未滿14天者，每隔3至7日定期快篩，自7月27日起即可有條件開放。

陸正威說，南投縣有189所公私立幼兒園，為兼顧防疫與托育照顧，各幼兒園應配合落實自主防疫管理措施，依室內活動室面積計算容留人數，教職員工及幼兒均需進行健康管理，包括戴口罩、量體溫、實聯制、每日環境清潔消毒及維持社交距離，並加強幼童專用車防疫措施，以確保幼兒健康。

陸正威指出，考量幼兒園幼童年齡小，處在學習場域時間長，為降低群聚感染的風險，防疫工作萬萬不可鬆懈，縣府會加以督導提供服務的幼兒園務必遵守各項防疫要求，也會加強到園稽核，為幼兒安全學習把關，讓家長放心。

此外，長青學苑、婦女大學及長照據點仍維持暫停服務，長照據點包括有社區關懷據點、巷弄站、文健站及失智據點等共241站；而家園及居家托育服務自7月27日起提供服務。