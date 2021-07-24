本土疫情爆發，疫苗短缺，總統蔡英文21日表示，1500萬劑的BNT疫苗由疾病管制署併案申請緊急授權的專案輸入許可，預計會將12到18歲的未成年人，納入使用對象的範圍內，讓年輕人也可以打疫苗。媒體人吳子嘉在電視政論節目搶先曝光7月國政民調，總統蔡英文的滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，已經脫離死亡交叉；其中，蔡在20到29歲的滿意度竟達64.8%，讓吳子嘉直呼「不可思議，也太離譜了」。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在《關鍵時刻》節目曝光7月美麗島國政民調，總統蔡英文已經脫離死亡交叉。她的信任值是48.6%、不信任值是47.7%；而她的滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，有一點點小小重疊，在誤差內，應該算是脱離死亡交叉了，也就是她的民調下滑趨勢已經開始停止。行政院長蘇貞昌並沒有改善，但是也止跌，還是死亡交叉，不滿意度為51.2%、滿意度45%。

吳子嘉分析指出，蔡英文的民調非常神奇，比如這次她在20到29歲的滿意度為64.8%，上個月則是50%，一個月成長15趴，這個月蔡英文做了什麼事？讓年輕人施打疫苗只是嘴巴講而已，但年輕人通通挺她，有64.8%的年輕人居然回頭過來支持蔡英文，不可思議，也太離譜了。

至於區域性民調，吳子嘉表示，蔡英文在桃竹苗的滿意度上次只有43%，這個月卻來到了53%，而國民黨基本盤為53.7%，為何會如此？這就是因為有晶圓高科技廠發生群聚疫情，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝去處理，因此在桃竹苗民調馬上上漲，而桃竹苗是傳統國民黨區，怎麼可能？也讓人匪夷所思。

針對蔡英文的民調，吳子嘉也分析表示，蔡英文在民進黨的支持度是89.7%，這是基本盤，這也確定了她的黨主席以及民進黨領導者地位、年輕人領導者地位。蔡英文民調雖然沒有很大幅拉開，但是很精準的，把年輕人爭取到將近65%的支持度，這簡直不可思議。

吳子嘉認為，該民調比較有意思的是，蔡英文正向評價48.6%、滿意度49.6%，蘇貞昌滿意度45.0%，民進黨的好感度41.3%，都是4字頭，一致性很大，都是同一批人。再反過來看，國民黨得好感度是27.1%，這很離譜，負面評價則是60.6，照理論上來講，看到民進黨的負面評價，應是國民黨的市場才是。