高雄市一名鍾姓男子2020年11月間酒後作勢毆打父親，警方到場後，鍾男則接連以客語、台語「問候」員警，慘遭妨害公務罪送辦。案經橋頭地院審理，依侮辱公務員罪處拘役55日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，鍾男於2020年11月19日晚間10時許，於高雄市某間超商前酒後出手毆打父親，經民眾報警後，鍾男向到場處理的員警飆罵，「塊二塊二（台語，意指一線二）信不信我把你調職」、「那美子百（客語，意旨你娘XX）」等，慘遭員警提告。

鍾男與偵訊時坦承有說出該些詞語，但辯稱不是對著警察罵，而當事員警到庭證稱，他為避免鍾男與其父親發生衝突，便將其壓制在地上銬，在送上警車前，鍾男就向他說出台語與客語的侮辱話語，並有密錄器譯文可佐證，檢察官認定事證正確，足認鍾男犯嫌，便向法院聲請簡易判決處刑。

橋頭地院法官認定，鍾男不以理性方式發洩情緒，以言語侮辱依法執勤的員警，是藐視公務員的公權力，亦損害公務員的執法尊嚴；考量其否認犯行，態度非佳，依侮辱公務員罪，處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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